Суд отклонил жалобу экс-главы банка ВЕФК на объявление в розыск по новому делу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Петербурга отклонил жалобу бывшего главы банка ВЕФК Александра Гительсона на решение СК объявить его в розыск по новому уголовному делу о хищении более 20 млрд рублей у финансовой организации. Об этом сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Адвокат обжаловал объявление Гительсона в федеральный розыск. Суд в удовлетворении жалобы отказал", - сообщает пресс-служба.

В конце июля бывший глава банка ВЕФК был объявлен в федеральный розыск. В июне он был вызван в региональное Следственное управление СК РФ для предъявления нового обвинения и проведения следственных действий, но в здании ГСУ СК по Петербургу на набережной Мойки так и не появился.

Как уточнили в ГСУ, в июне было получено согласие Федерального министерства юстиции Австрийской Республики по вопросу привлечения Гительсона к уголовной ответственности. Из Австрии он был экстрадирован в декабре 2013 года, но по другому обвинению, для предъявления новых было необходимо согласие австрийских властей.

По версии следствия, Гительсон с марта 2007 года по октябрь 2008 года, занимая должность председателя совета директоров ОАО "Банк ВЕФК", действуя совместно с заместителем председателя правления Иваном Бибиновым, совершил хищение из данного кредитного учреждения на сумму более 20 млрд рублей под предлогом предоставления кредитов подконтрольным Гительсону компаниям.

Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ "Мошенничество". Дело Бибинова было выделено в отдельное производство, в мае 2015 года суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно.

Дело банка ВЕФК

Гительсон в конце 2003 года создал Восточно-Европейскую финансовую корпорацию (ВЕФК), в состав которой входили несколько банков. После кризиса 2008 года банк ВЕФК не смог выплачивать деньги вкладчикам. Весной 2009 года банкир был арестован по обвинению в растрате при выдаче кредитов за счет средств Пенсионного фонда и бюджета Ленинградской области, но обвинение было переквалифицировано в отмывание денежных средств, и весной 2010 года он был освобожден из-под стражи. После этого банкир скрылся за рубежом.

В декабре 2010 года Гительсон был заочно арестован по решению петербургского суда по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере со средствами бюджета Ленинградской области. В апреле 2013 года Гительсон был задержан в Австрии, откуда был экстрадирован в декабре того же года.

В марте 2015 года суд приговорил Гительсона к трем годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве. В рамках процесса судья полностью удовлетворил гражданский иск правительства Ленинградской области, которое является в деле потерпевшей стороной, постановив взыскать с Гительсона 1,455 млрд рублей. Сам банкир в ходе процесса виновным себя не признал. На свободу он вышел в мае 2017 года, суды несколько раз отказали ему в условно-досрочном освобождении.