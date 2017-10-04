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Президиум ВС РФ рассмотрит жалобу на приговор фигуранту "болотного дела"

Происшествия
4 октября, 0:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Ранее Европейский суд по правам человека признал нарушенными права Ярослава Белоусова

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президиум Верховного суда РФ в среду рассмотрит жалобу на приговор осужденному на два года и три месяца колонии общего режима за участие в беспорядках на Болотной площади в Москве Ярославу Белоусову. Об этом ТАСС сообщил адвокат осужденного Дмитрий Аграновский.

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"Президиум Верховного суда 4 октября рассмотрит нашу жалобу на приговор Белоусову. Мы просим суд отменить приговор по его уголовному делу", - сказал адвокат.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушенными права Белоусова, в том числе право на справедливое судебное разбирательство и на свободу собрания. Кроме того, бесчеловечными признаны перевозки обвиняемого из СИЗО и его содержание в суде в стеклянных кабинах (для подсудимых). ЕСПЧ взыскал с России в пользу Белоусова компенсацию в размере $12,5 тыс.

24 февраля 2014 года Замоскворецкий суд Москвы назначил Белоусову 2,5 года лишения свободы, позже срок наказания был сокращен на три месяца. Белоусов вышел на свободу в сентябре 2014 года первым среди фигурантов "болотного дела".

Белоусов был фигурантом основного "болотного дела", в рамках которого в феврале 2014 года Замоскворецкий суд Москвы назначил тогда восьми фигурантам "болотного дела", в том числе и Белоусову, от 3 лет и 3 месяцев условно до 4 лет колонии, 18 августа 2014 года еще четверо фигурантов дела были приговорены к наказанию от условного до 3,5 лет заключения. Еще в отношении 13 обвиняемых уголовное преследование было прекращено в связи с объявленной к 20-летию Конституции РФ амнистией.

Дело о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. За противоправные действия были задержаны более 400 человек, пострадали более 30 полицейских, еще несколько десятков человек получили ранения. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 и 3 ст. 212 УК РФ ("Массовые беспорядки") и ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителей власти").

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