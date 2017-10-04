В Красноярском крае с рельсов сошел грузовой состав

Тренер: российские гимнастки в квалификации ЧМ сумели собраться, несмотря на слабый стартСпорт 4 октября, 5:35
AP: Белый дом запросит у Конгресса $29 млрд на борьбу с последствиями урагановПроисшествия 4 октября, 5:19
Родионенко: травма помешала Мельниковой успешно выступить в вольных упражнениях на ЧМСпорт 4 октября, 5:10
Еремина идет второй в квалификации ЧМ по спортивной гимнастике в личном многоборьеСпорт 4 октября, 5:02
Власти США обнаружили 47 единиц оружия после бойни в Лас-ВегасеМеждународная панорама 4 октября, 4:34
Поклоннику Мадонны присудили компенсацию в $455 тыс. за грубость полиции Нью-ЙоркаОбщество 4 октября, 4:18
Россия призвала генсека ООН продумать и согласовать предложения по реформе организацииПолитика 4 октября, 4:04
Reuters: число жертв урагана "Мария" в Пуэрто-Рико достигло 34 человекПроисшествия 4 октября, 4:03
На фестиваль осетинского пива во Владикавказ приехали участники из разных странОбщество 4 октября, 3:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 4 октября. /ТАСС/. Четыре вагона грузового состава сошли с рельсов на станции Ачинск-1 в Красноярском крае. Пострадавших нет, но задержаны пассажирские поезда, сообщили в среду в пресс-службе Красноярской железной дороги (КрасЖД).
"В 02:10 местного времени (22:10 мск) на станции Ачинск-1 Красноярской железной дороги произошел сход четырех вагонов с углем грузового поезда. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Движение по станции Ачинск-1 приостановлено", - сообщили в КрасЖД.
Задержаны поезда дальнего следования №76 Москва - Нерюнгри, №86 Новосибирск - Красноярск, №78 Новосибирск - Нерюнгри, № 269 Чита - Адлер. Также вышли из расписания два утренних электропоезда - Чернореченская - Боготол и Боготол - Чернореченская.
В ликвидации аварии принимают участие свыше 140 сотрудников оперативных служб КрасЖД. Задействованы три восстановительных поезда со станций Ачинск, Мариинск и Красноярск.