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В Красноярском крае с рельсов сошел грузовой состав

Происшествия
4 октября, 5:19 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 4, октября. /ТАСС

Пострадавших нет, пассажирские поезда задерживаются, сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги

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КРАСНОЯРСК, 4 октября. /ТАСС/. Четыре вагона грузового состава сошли с рельсов на станции Ачинск-1 в Красноярском крае. Пострадавших нет, но задержаны пассажирские поезда, сообщили в среду в пресс-службе Красноярской железной дороги (КрасЖД).

"В 02:10 местного времени (22:10 мск) на станции Ачинск-1 Красноярской железной дороги произошел сход четырех вагонов с углем грузового поезда. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Движение по станции Ачинск-1 приостановлено", - сообщили в КрасЖД.

Задержаны поезда дальнего следования №76 Москва - Нерюнгри, №86 Новосибирск - Красноярск, №78 Новосибирск - Нерюнгри, № 269 Чита - Адлер. Также вышли из расписания два утренних электропоезда - Чернореченская - Боготол и Боготол - Чернореченская.

В ликвидации аварии принимают участие свыше 140 сотрудников оперативных служб КрасЖД. Задействованы три восстановительных поезда со станций Ачинск, Мариинск и Красноярск.

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