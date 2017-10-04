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Защита обжалует решение суда Испании о выдаче США россиянина Левашова

Происшествия
4 октября, 10:13 UTC+3

В посольстве РФ в Мадриде уточнили, что в настоящее время задержанный и его адвокат готовят апелляцию

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МАДРИД, 4 октября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Защита задержанного россиянина Петра Левашова обжалует решение суда Испании о его экстрадиции в США. Об этом ТАСС сообщили в среду в посольстве РФ в Мадриде.

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По его информации, диппредставительство "находится в контакте с задержанным и его адвокатом, который готовит апелляцию на вынесенное судебное решение". "Ранее компетентным испанским властям был передан запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации об экстрадиции Левашова в Россию", - подчеркнули в посольстве.

Во вторник Национальная судебная коллегия объявила о согласии выдать США Левашова. Он был задержан в Барселоне в апреле текущего года по запросу Вашингтона. Как заявляли в национальной полиции Испании, россиянин ответственен за создание "глобальной киберинфраструктуры, с помощью которой он неоднократно совершал незаконные действия". Операция по его задержанию прошла при сотрудничестве с ФБР.

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