Защита обжалует решение суда Испании о выдаче США россиянина Левашова

Первое место в топе лучших школ 2017 года занял петербургский лицейОбщество 4 октября, 11:42
Аксенов назвал фантазиями требования Украины отменить призыв в КрымуПолитика 4 октября, 11:33
Около 1,2 тыс. жителей отдаленных территорий Ямала и Таймыра призовут в армию осеньюАрмия и ОПК 4 октября, 11:33
"МРСК Урала" покажет инновационные разработки на Российской энергетической неделе в МосквеНовости партнеров 4 октября, 11:29
УЕФА открыл дело по поводу расизма на матче юношеской ЛЧ "Спартак" - "Ливерпуль"Спорт 4 октября, 11:28
Алекперов не считает выступление "Спартака" в текущем сезоне РФПЛ неудачнымСпорт 4 октября, 11:28
Саудовская Аравия выделит $1 млрд на энергетические проекты в совместном с РФ фондеЭкономика и бизнес 4 октября, 11:20
"СМИротворец" представили "Всей России - 2017"Новости партнеров 4 октября, 11:19
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИОбщество 4 октября, 11:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 4 октября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Защита задержанного россиянина Петра Левашова обжалует решение суда Испании о его экстрадиции в США. Об этом ТАСС сообщили в среду в посольстве РФ в Мадриде.
По его информации, диппредставительство "находится в контакте с задержанным и его адвокатом, который готовит апелляцию на вынесенное судебное решение". "Ранее компетентным испанским властям был передан запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации об экстрадиции Левашова в Россию", - подчеркнули в посольстве.
Во вторник Национальная судебная коллегия объявила о согласии выдать США Левашова. Он был задержан в Барселоне в апреле текущего года по запросу Вашингтона. Как заявляли в национальной полиции Испании, россиянин ответственен за создание "глобальной киберинфраструктуры, с помощью которой он неоднократно совершал незаконные действия". Операция по его задержанию прошла при сотрудничестве с ФБР.