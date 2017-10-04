Президиум Верховного суда оставил в силе приговор фигуранту "болотного дела" Белоусову

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президиум Верховного суда РФ в среду признал законным приговор в отношении ранее осужденного на два года и три месяца колонии общего режима за участие в беспорядках на Болотной площади в Москве Ярослава Белоусова, передает корреспондент ТАСС.
"Приговор Замоскворецкого суда в отношении Белоусова оставить в силе", - огласил решение судья. Президиум отменил постановление о продлении ареста Белоусову на стадии следствия, но пришел к выводу о законности ареста и приговора. Суд огласил только резолютивную часть решения.
В свою очередь прокурор на заседании настаивал на том, что решение ЕСПЧ не оспаривает суть обвинительного приговора Белоусову, а касается только технических аспектов, в том числе содержания обвиняемого в "аквариуме" во время процесса.
"Прошу приговор Замоскворецкого суда оставить без изменений", - резюмировал прокурор.