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Президиум Верховного суда оставил в силе приговор фигуранту "болотного дела" Белоусову

Происшествия
4 октября, 10:46 дата обновления: 4 октября, 10:59 UTC+3

Ярослав Белоусов ранее был осужден на два года и три месяца колонии общего режима

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президиум Верховного суда РФ в среду признал законным приговор в отношении ранее осужденного на два года и три месяца колонии общего режима за участие в беспорядках на Болотной площади в Москве Ярослава Белоусова, передает корреспондент ТАСС.

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"Приговор Замоскворецкого суда в отношении Белоусова оставить в силе", - огласил решение судья. Президиум отменил постановление о продлении ареста Белоусову на стадии следствия, но пришел к выводу о законности ареста и приговора. Суд огласил только резолютивную часть решения.

Адвокат Белоусова Дмитрий Аграновский в суде просил отменить приговор, рассказав о том, что его подзащитный получил высшее образование, а наличие судимости негативно отражается на его жизни.
"Участие Белоусова в тех событиях было минимальным, а с учетом решения ЕСПЧ мы просим отменить приговор", - сказал Аграновский.

В свою очередь прокурор на заседании настаивал на том, что решение ЕСПЧ не оспаривает суть обвинительного приговора Белоусову, а касается только технических аспектов, в том числе содержания обвиняемого в "аквариуме" во время процесса.

"Прошу приговор Замоскворецкого суда оставить без изменений", - резюмировал прокурор.

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