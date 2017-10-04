Президиум Верховного суда оставил в силе приговор фигуранту "болотного дела" Белоусову

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президиум Верховного суда РФ в среду признал законным приговор в отношении ранее осужденного на два года и три месяца колонии общего режима за участие в беспорядках на Болотной площади в Москве Ярослава Белоусова, передает корреспондент ТАСС.

"Приговор Замоскворецкого суда в отношении Белоусова оставить в силе", - огласил решение судья. Президиум отменил постановление о продлении ареста Белоусову на стадии следствия, но пришел к выводу о законности ареста и приговора. Суд огласил только резолютивную часть решения.

Адвокат Белоусова Дмитрий Аграновский в суде просил отменить приговор, рассказав о том, что его подзащитный получил высшее образование, а наличие судимости негативно отражается на его жизни. "Участие Белоусова в тех событиях было минимальным, а с учетом решения ЕСПЧ мы просим отменить приговор", - сказал Аграновский.

В свою очередь прокурор на заседании настаивал на том, что решение ЕСПЧ не оспаривает суть обвинительного приговора Белоусову, а касается только технических аспектов, в том числе содержания обвиняемого в "аквариуме" во время процесса.

"Прошу приговор Замоскворецкого суда оставить без изменений", - резюмировал прокурор.