Адвокаты Александра Винника надеются на объективность Верховного суда Греции

АФИНЫ, 4 октября. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Адвокаты Александра Винника подали апелляцию на решение суда города Салоники и надеются на объективность Верховного суда Греции. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат россиянина Илиас Спирлиадис.

Ранее суд греческого города Салоники на слушании в среду удовлетворил запрос США на экстрадицию гражданина РФ Александра Винника.

"Мы ждали такого решения, в пользу экстрадиции, в этом нет ничего нового, - рассказал адвокат. - Никто не принял документы, которые мы предоставили, юридические аргументы".

"Но была быстро сделана апелляция, мы сегодня ее уже подали, - сообщил он. - Мы надеемся, мы знаем, что Верховный суд Греции будет рассматривать все дело более тщательно и посмотрит на все это более объективно".

"Запрос об экстрадиции в Россию тоже есть, - подчеркнул защитник. - Будет суд, Александр (Винник) согласен на экстрадицию в Россию".

Винник был задержан в Греции по просьбе американских властей 25 июля. Жюри присяжных в Сан-Франциско (штат Калифорния) предъявило гражданину России обвинения в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Генпрокуратура РФ также направила запрос на выдачу Винника с целью выдачи в Россию. В ведомстве отметили, что на родине в отношении Винника расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере.

Согласно версии американской юстиции, россиянин организовал электронную площадку для незаконного осуществления обменных операций с криптовалютой и с ее помощью отмывал финансовые средства. В США утверждают, что Винник, в частности, отмывал средства, полученные в результате хакерского взлома ныне уже недействующей японской биржи цифровых валют Mt. Gox, осуществлявшей операции с криптовалютой Bitcoin. Максимальный срок наказания по обвинениям, выдвинутым против россиянина, составляет 20 лет лишения свободы.

Согласно версии Генпрокуратуры РФ, Винник, "действуя путем обмана, посредством сети интернет под предлогом поставки оборудования, похитил денежные средства на сумму более 600 тыс. рублей" у неназванной организации. 10 августа 2017 года было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, он был объявлен в розыск. Останкинский суд Москвы 11 августа заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.