Полиция проверяет сообщение об угрозе взрыва в мэрии Москвы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб проверяют поступившее сообщение об угрозе взрыва в мэрии Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва по адресу: Тверская улица, дом 13, где находится правительство Москвы. Здание проверяется кинологами", - сказал собеседник агентства. По его словам, эвакуация из здания не проводилась.

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. По данным источника в силовых структурах, за это время было якобы заминировано порядка 1,3 тыс. объектов в более 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. Возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").