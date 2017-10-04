Полиция проверяет сообщение об угрозе взрыва в мэрии Москвы

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб проверяют поступившее сообщение об угрозе взрыва в мэрии Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва по адресу: Тверская улица, дом 13, где находится правительство Москвы. Здание проверяется кинологами", - сказал собеседник агентства. По его словам, эвакуация из здания не проводилась.
Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. По данным источника в силовых структурах, за это время было якобы заминировано порядка 1,3 тыс. объектов в более 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. Возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").