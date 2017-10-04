Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция проверяет сообщение об угрозе взрыва в мэрии Москвы

Происшествия
4 октября, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

По данным источника в правоохранительных органах, сейчас на месте находятся кинологи

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб проверяют поступившее сообщение об угрозе взрыва в мэрии Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва по адресу: Тверская улица, дом 13, где находится правительство Москвы. Здание проверяется кинологами", - сказал собеседник агентства. По его словам, эвакуация из здания не проводилась.

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. По данным источника в силовых структурах, за это время было якобы заминировано порядка 1,3 тыс. объектов в более 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. Возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ: ИГ намерено создать новую всемирную террористическую сеть
2
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИ
3
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии
4
Песков: Москва продолжит проверку данных о якобы плененных ИГ россиянах
5
СМИ: в КНДР запретили продажу бензина всем, кроме представителей власти
6
Петербургский лицей возглавил рейтинг лучших школ России 2017 года
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама