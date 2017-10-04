Полиция задержала пенсионерку, пытавшуюся продать револьвер в центре Москвы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали 75-летнюю женщину, которая пыталась продать револьвер в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудниками полиции по району Арбат была задержана женщина, 1942 года рождения, уроженка Москвы, которая пыталась продать револьвер", - сказал собеседник агентства.

По его словам, оружие изъято полицейскими и отправлено на исследование, а по данному факту проводится проверка.