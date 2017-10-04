Белых утверждает, что содержится в камере, где "был замучен командарм Уборевич"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых в среду заявил в Пресненском суде Москвы, что находясь под стражей повысил уровень знаний о репрессивной системе в России, в том числе благодаря тому, что содержится в камере СИЗО "Лефортово", где был "замучен командарм [Иероним] Уборевич", передает корреспондент ТАСС.

"В моей камере был замучен Уборевич. Я теперь много знаю об этом, хоть раньше написал монографию по истории ГУЛАГа", - рассказал Белых. Экс-губернатор в суде в очередной раз пожаловался на тяжелое состояние здоровья, сообщив, что единственное комфортное положение для него - лежа. Судья Татьяна Васюченко прилечь Белых не предложила.

Иероним Уборевич в 1937 году был назначен командующим Среднеазиатским военным округом, но арестован по дороге к месту службы. После применения пыток Уборевич признал вину в организации "военно-фашистского заговора" и был расстрелян.

Экс-губернатор Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ему вменяется получение лично и через посредников взяток на общую сумму €600 тыс. за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в перечень приоритетных инвестпроектов и за последующее способствование принятию выгодных для них решений при исполнении условий программ в области освоения лесов.

По версии следствия, Белых получал деньги в мае 2012 года, а также с 2014 года по июнь 2016 года. По данным следствия, первую взятку в размере €200 тыс. Белых получил через посредников от предпринимателя Альберта Ларицкого, которому в тот период принадлежали ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес".

В 2013 году собственником этих компаний стал Юрий Судгаймер. Ему в ходе внутренних проверок стало известно, что компании не в полной мере исполняли условия приоритетных инвестпроектов, что грозило расторжением договоров аренды лесных участков со стороны правительства Кировской области, что сделало бы невозможным ведение предпринимательской деятельности.

Следствие считает, что Белых обещал Судгаймеру содействие в том, что правительство региона закроет глаза на эти факты, а фирмы смогут продолжить хозяйственную деятельность. За это в течение 2014-2016 годов двумя частями Белых получил от предпринимателя через посредника взятку на общую сумму €400 тыс., а задержан был с поличным в одном из ресторанов на Новом Арбате в Москве при получении очередной части взятки в размере €200 тыс.

Свою вину Белых не признает, он содержится под стражей. 28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.