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Следствие предъявило обвинение троим боевикам, готовившим взрывы в Московском регионе

Происшествия
4 октября, 17:48 UTC+3 МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Каждому из обвиняемых грозит минимум 20 лет лишения свободы

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© Геннадий Хамельянин/ТАСС

/МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение троим боевикам, задержанным в середине августа по подозрению в подготовке серии терактов в Московском регионе. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова.

"В Лефортовский районный суд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 11 января 2018 года в отношении обвиняемых Сиёвуши, Бурхонова и Ходжиева. Ходатайства будут рассмотрены 6 октября, начиная с 11:30 мск", - сказала она.

По ее словам, Давлатёр Ходжиева, Давронзод Сиёвуши и Сулаймон Бурхонов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, признанной в России террористической"), ч. 1 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт"), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия, совершенное организованной группой"). По совокупности всех статей, если их вина будет доказана в суде, обвиняемым грозит от 20 лет лишения свободы.

14 августа Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал до 11 октября троих уроженцев Таджикистана по подозрению в подготовке серии терактов. Районный суд закрыл заседание от прессы, которую пустили только на оглашение резолятивной части. Сиёвуши и Бурхонов в инкриминируемых преступлениях вину признали, Ходжиев в суде вину не признал.

Задержание боевиков

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в Московском регионе пресечена деятельность террористической группы, намеревавшейся совершить серию терактов в местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках Москвы, с использованием террористов-смертников и взрывных устройств большой мощности, говорится в сообщении ФСБ, поступившем ранее в ТАСС.

В Подмосковье выявлена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.

"В ходе первичных следственных и оперативных действий установлено, что готовившиеся теракты организованы находящимися в Сирии главарями и эмиссарами МТО "Исламское государство" (запрещена в РФ), в числе которых находящиеся в международном розыске Назаров Т. М. и Ширинджонов А. М. - руководитель школы подрывников ИГ", - уточнили в ФСБ.

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Борьба с "Исламским государством" Противодействие терроризму в России
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