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Уголовное дело возбуждено по факту убийства 12 фазанов в Парке Горького в Москве

Происшествия
4 октября, 17:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Подозреваемый проник в вольер с птицами и нанес им травмы, сообщили в МВД

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства 12 фазанов в Парке Горького в Москве.

"Сообщение в отдел полиции поступило от охранника одного из парков столицы. Заявитель рассказал, что неизвестный проник в вольер с фазанами, нанес им травмы, вследствие чего 12 птиц погибли. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными")", - сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, по подозрению в убийстве фазанов задержан 21-летний приезжий. Он отпущен под подписку о невыезде.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, молодой человек убил фазанов в Парке Горького.

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