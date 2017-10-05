Белый дом запросил у Конгресса более $29 млрд на борьбу с последствиями ураганов

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ВАШИНГТОН, 5 октября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Белый дом в среду направил в Конгресс официальный запрос на выделение из средств федерального бюджета более $29 млрд на оказание помощи территориям, пострадавшим от обрушившихся в этом году на США ураганов "Харви", "Ирма" и "Мария". Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель администрации президента Дональда Трампа.
"Да, мы запросили $12,77 млрд для фонда помощи после катастроф, $16 млрд на выплату страховок пострадавшим от потопа и $577 млн на финансирование борьбы с лесными пожарами", - сказал он.
Из общей суммы в $29 млрд $16 млрд пойдут на страховые выплаты участникам правительственной программы, которые лишились своих домов из-за наводнений. Теперь они вправе рассчитывать на денежную компенсацию от государства, однако сейчас выделенный на реализацию программы бюджет уже практически исчерпан.
Оставшиеся $13 млрд предназначены для Федерального управления по чрезвычайным ситуациям, которое занимается непосредственно ликвидацией последствий удара стихии.
Однако данные $29 млрд станут не последним траншем из федерального бюджета, направленным на оказание помощи пострадавшим. Как ранее отмечали в Белом доме, в течение этого года потребуются еще десятки миллиардов долларов, в первую очередь на восстановление жилых домов. Кроме того, в Пуэрто-Рико, возможно, придется заново создавать всю электросеть.
От урагана "Харви" в первую очередь значительно пострадал Техас. "Ирма" и "Мария" ударили по Карибскому региону, затронуто также побережье Флориды.