Экс-заммэра Советской Гавани за взятку приговорен к четырем годам колонии

ХАБАРОВСК, 5 октября. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае признал виновным в получении взятки в особо крупном размере бывшего заместителя главы администрации города Советская Гавань Денис Киреев, он проведет четыре года в колонии и заплатит штраф в 2,7 млн рублей. Об этом в четверг сообщил ТАСС старший помощник руководителя краевого управления Следственного комитета России Илья Гудков.

"Суд вынес приговор в отношении 40-летнего бывшего заместителя главы администрации города Советская Гавань. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф - 2 млн 700 тыс. рублей", - сказал Гудков.

В начале августа 2016 года заместитель министра строительства Хабаровского края Денис Киреев был задержан по подозрению в получении взятки в период, когда он работал заместителем мэра Советской Гавани. По версии следствия, он оказывал покровительство строительной компании, работавшей по программе сейсмоукрепления зданий.

Между администрацией города и коммерческой организацией были заключены три контракта по сейсмоусилению девяти жилых домов. При выполнении работ стройподрядчик заменил требовавшиеся материалы более дешевыми, сэкономив около 20 млн рублей из 38 млн рублей суммы контакта. Взятка чиновнику в 1,4 млн рублей была вознаграждением за то, что тот не заметил подмену материалов.

"В ходе следствия бывший заместитель главы администрации дал признательные показания, активно сотрудничал со следствием, рассказал, что часть полученных денег потратил на приобретение нового автомобиля Toyota Land Cruiser Prado", - добавил Гудков. Расследование уголовного дела в отношении 50-летнего руководителя коммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве, даче взятки и коммерческом подкупе продолжается, уточнил собеседник ТАСС.

С января 2011 года администрацией города Советская Гавань осуществляется реализация федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы".