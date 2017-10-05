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Электричка насмерть сбила 17-летнюю девушку в Петербурге

Происшествия
5 октября, 12:42 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, октября. /ТАСС

Полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Транспортная полиция проводит проверку по факту гибели 17-летней жительницы Петербурга под колесами электропоезда в Приморском районе города. Об этом сообщило в четверг управление МВД на транспорте по СЗФО.

"В ходе проведения проверки по факту смертельного травмирования на перегоне станций "Лахта - Яхтенная" сотрудниками транспортной полиции установлена личность пострадавшей. Это 17-летняя жительница Петербурга", - сообщили в полиции. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия.

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