В Подмосковье столкнулись грузовик и легковушка

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"Сегодня на 7-м км автодороги А-107 произошло столкновение грузовика МАЗ и автомобиля марки Nissan. В результате ДТП три человека из легкового автомобиля получили смертельные травмы, несовместимые с жизнью", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося. Проводится проверка.