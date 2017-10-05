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В Подмосковье столкнулись грузовик и легковушка

Происшествия
5 октября, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

В результате ДТП погибли три человека

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"Сегодня на 7-м км автодороги А-107 произошло столкновение грузовика МАЗ и автомобиля марки Nissan. В результате ДТП три человека из легкового автомобиля получили смертельные травмы, несовместимые с жизнью", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

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