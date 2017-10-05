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Пять человек погибли и трое пострадали в ДТП на Ставрополье

Происшествия
5 октября, 17:45 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 5, октября. /ТАСС

Среди пострадавших есть ребенок 11 лет

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ПЯТИГОРСК, 5 октября. /ТАСС/. Пять человек погибли и трое, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения трех автомобилей на Ставрополье. Как сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по региону, авария произошла на 328 км федеральной автодороги "Кавказ" в Минераловодском городском округе.

"Lada Priora, двигаясь со стороны Минеральных Вод, по неустановленным причинам выехала на встречную полосу и совершила лобовое столкновение с легковым автомобилем, предварительно, Renault Logan. От удара обе машины перевернулись, в них с двух сторон врезались легковой автомобиль Ford и ВАЗ-2112", - сообщает дорожная полиция.

На месте происшествия скончались водитель и два пассажира Lada Priora, а также водители обеих иномарок. В больницу доставлен ребенок 11 лет и еще два человека - пассажиры машин. На месте работают наряды ДПС, информация уточняется.

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