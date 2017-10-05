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Глава петербургского штаба Навального оштрафована за нарушение порядка проведения митингов

Происшествия
5 октября, 19:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, октября. /ТАСС

Защита Полины Костылевой намерена обжаловать решение суда

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу решил оштрафовать координатора городского штаба Алексея Навального за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.2 КоАП РФ, Полины Костылевой. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей", - уточнили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Защита Костылевой заявила о намерении обжаловать это постановление.

Накануне Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении требований по административному иску, который был подан Костылевой к комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности города и его председателю Леониду Богданову. Истица требовала признать незаконным решение Смольного о несогласовании проведения 7 октября публичного мероприятия на Марсовом поле.

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