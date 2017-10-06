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Грузовой поезд сошел с рельсов в Тульской области

Происшествия
6 октября, 4:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

По данным МЧС, инцидент произошел на перегоне Малая Андреевка - Турдей

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Грузовой поезд сошел с путей в Ефремовском районе Тульской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

"В 02:25 мск 6 октября 2017 года на пульт диспетчера "Единой службы спасения - 112" поступило сообщение о сходе с рельсов вагонов грузового поезда на перегоне Малая Андреевка - Турдей на 318-м км", - говорится в сообщении на сайте регионального управления.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Ефремовского района ТАСС сообщили, что с рельсов сошло 24 из 52 вагонов поезда. "Жертв и пострадавших в результате происшествия нет, однако железнодорожное сообщение на участке нарушено. На месте работают сотрудники МЧС, для восстановления движения поездов нужна спецтехника чтобы вернуть поезд на рельсы, ее сейчас ждут", - сказали в службе.

Там добавили, что железнодорожная ветка на данном участке двухпутная. "В обратном направлении движение поездов не затруднено", - отметил собеседник агентства.

В пресс-службе РЖД уточнили, что в составе, сошедшем с рельсов, имеются цистерны с топливом. "Возгорания не произошло. На месте происшествия работают восстановительные поезда и пожарный поезд для обеспечения безопасности. Для поездов №29 Москва - Липецк и №49 Санкт-Петербург - Кисловодск [которые следуют в данном направлении] проработан альтернативный маршрут, однако это отразится на графике движения составов", - отметили в пресс-службе РЖД.

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