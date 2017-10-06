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В Приморье развернут оперативный штаб по борьбе с лесными пожарами

Происшествия
6 октября, 7:51 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 6, октября. /ТАСС

В настоящее время в регионе действует 37 лесных пожаров

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ВЛАДИВОСТОК, 6 октября. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с природными пожарами, который круглосуточно следит за обстановкой в лесах и координирует тушение возгораний, развернут в Приморском крае. В настоящее время в регионе действует 37 лесных пожаров на площади более 800 гектаров, сообщает в пятницу пресс-служба краевой администрации.

"На базе ситуационного центра Приморского края создан оперативный штаб, который ведёт круглосуточный мониторинг пожарной обстановки и координирует тушение очагов огня. <...> на сегодняшний день в крае действует 37 лесных пожаров на площади более 800 гектаров", - говорится в сообщении.

Пожары тушат в Анучинском, Дальнереченском, Кавалеровском, Лазовском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Партизанском, Пожарском, Шкотовском районах и Дальнегорском городском округе. В ликвидации возгораний принимают участие почти 300 человек, задействовано более 80 единиц техники. За сутки потушено пять пожаров, на десяти очагах удалось остановить распространение огня, а всего с начала года зарегистрировано 444 лесных пожара.

Оперативный штаб ведет круглосуточный оперативный мониторинг пожарной обстановки в крае, в зависимости от погодных условий, местной специфики территорий здесь принимают решение о переброске сил и средств на наиболее сложные участки. В районах, где сейчас горят леса, пожарные подразделения переводятся на усиленные дежурства, увеличивается количество людей и техники, уточняется в сообщении.

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