Среди погибших в столкновении поезда и автобуса во Владимирской области есть один ребенок

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Среди 16 погибших в результате столкновения поезда и автобуса во Владимирской области по меньшей мере один ребёнок. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Рейсовый автобус следовал в Москву из Казахстана. По предварительным данным, погибли 16 человек, в том числе один ребёнок", - сказал собеседник агентства. Информация о погибших и пострадавших ещё уточняется.
"Рейсовый автобус с российскими номерам следовал из Казахстана в Москву", - сказал источник в экстренных службах.