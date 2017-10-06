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Среди погибших в столкновении поезда и автобуса во Владимирской области есть один ребенок

Происшествия
6 октября, 6:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Ранее местные власти сообщили о 16 погибших в ДТП

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Среди 16 погибших в результате столкновения поезда и автобуса во Владимирской области по меньшей мере один ребёнок. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Рейсовый автобус следовал в Москву из Казахстана. По предварительным данным, погибли 16 человек, в том числе один ребёнок", - сказал собеседник агентства. Информация о погибших и пострадавших ещё уточняется.

"Рейсовый автобус с российскими номерам следовал из Казахстана в Москву", - сказал источник в экстренных службах.

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