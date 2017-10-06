Среди погибших в столкновении поезда и автобуса во Владимирской области есть один ребенок

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Среди 16 погибших в результате столкновения поезда и автобуса во Владимирской области по меньшей мере один ребёнок. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Рейсовый автобус следовал в Москву из Казахстана. По предварительным данным, погибли 16 человек, в том числе один ребёнок", - сказал собеседник агентства. Информация о погибших и пострадавших ещё уточняется.

"Рейсовый автобус с российскими номерам следовал из Казахстана в Москву", - сказал источник в экстренных службах.