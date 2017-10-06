У пенсионерки в Петербурге украли картины Поленова и Коровина за 18 млн рублей

Минспорт РФ официально исключил Липницкую из списка кандидатов в сборную РоссииСпорт 6 октября, 13:46
Кремль считает проект закона Украины о реинтеграции Донбасса неприемлемПолитика 6 октября, 13:36
Агапитов: выступление тяжелоатлетов на чемпионате России будет приравнено к участию в ЧМСпорт 6 октября, 13:36
Учащиеся молодежной школы "Лифт в будущее" представят восемь высокотехнологичных стартаповОбщество 6 октября, 13:32
Объем ж/д перевозок цветмета в порты за 9 месяцев сократился на 1,7%, до 2,9 млн тоннТранспорт 6 октября, 13:31
Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в СаранскСпорт 6 октября, 13:24
Шляхтин: завершение карьеры Чичеровой после решения CAS станет логичным шагомСпорт 6 октября, 13:24
Греф на Российской энергетической неделе ввел моду на выступления без галстуковЭкономика и бизнес 6 октября, 13:19
Гид по фестивалю NAUKA 0+ в МосквеНаука 6 октября, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Неизвестный в Санкт-Петербурге украл у пенсионерки коллекционные картины художников Василия Поленова и Константина Коровина. Полиция разыскивает похитителя, сообщают в пятницу в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"В Петроградском районе сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к хищению коллекционных картин из квартиры пенсионерки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 5 октября в полицию обратилась 69-летняя жительница Северной столицы с заявлением о квартирной краже. Потерпевшая рассказала, что злоумышленник проник в ее квартиру и похитил произведения художников конца XIX - начала ХХ века, мастера пейзажной и исторической живописи Поленова и театрального художника Коровина. Причиненный ущерб пенсионерка оценила в 18 млн рублей.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Полиция устанавливает личность преступника.