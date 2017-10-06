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У пенсионерки в Петербурге украли картины Поленова и Коровина за 18 млн рублей

Происшествия
6 октября, 12:27 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, октября. /ТАСС

Потерпевшая оценила причиненный ей ущерб в 18 млн рублей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Неизвестный в Санкт-Петербурге украл у пенсионерки коллекционные картины художников Василия Поленова и Константина Коровина. Полиция разыскивает похитителя, сообщают в пятницу в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В Петроградском районе сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к хищению коллекционных картин из квартиры пенсионерки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 октября в полицию обратилась 69-летняя жительница Северной столицы с заявлением о квартирной краже. Потерпевшая рассказала, что злоумышленник проник в ее квартиру и похитил произведения художников конца XIX - начала ХХ века, мастера пейзажной и исторической живописи Поленова и театрального художника Коровина. Причиненный ущерб пенсионерка оценила в 18 млн рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Полиция устанавливает личность преступника.

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