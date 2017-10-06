Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгорсуд оставил Навального в спецприемнике до 21 октября

Происшествия
6 октября, 15:16 UTC+3 МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Таким образом суд отклонил апелляционную жалобу защиты блогера

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в пятницу признал законным решение Симоновского суда Москвы об административном аресте блогера Алексея Навального на 20 суток за призывы к участию в несанкционированных митингах. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты блогера, передает корреспондент ТАСС.

"Решение Симоновского суда оставить без изменений, жалобу защиты - без удовлетворения", - говорится в определении апелляционной инстанции Мосгорсуда.

2 октября Симоновский суд признал Навального виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначил ему 20 суток административного ареста. Районный суд также учел время нахождения Навального в ОМВД "Даниловский" (11 часов) в день его задержания.

Навальный был задержан 29 сентября возле своего дома в Москве. Сотрудники полиции на основании поста блогера в Facebook с призывом выйти на несогласованный митинг в Нижнем Новгороде составили в отношении него протокол об административном правонарушении.

Травма глаза и крючки для полотенец

В ходе заседания защита Навального просила отменить решение суда первой инстанции в отношении блогера и прекратить дело "за отсутствием события и состава административного правонарушения". "Симоновский суд отказал нам в вызове в качестве свидетелей сотрудников полиции, задержавших нашего подзащитного и составивших на него соответствующий административный рапорт", - отметила адвокат Ольга Михайлова, добавив, что акция Навального была согласована с администрацией Нижнего Новгорода в законном порядке. "В связи с травмой глаза у Навального он не может быть подвергнут административному аресту", - говорится в апелляционной жалобе.

Сам Навальный заявил, что действовал исключительно в рамках закона. "Меня задержали на основании поста в соцсетях другого человека", - сказал он.

В итоге Мосгорсуд отклонил просьбу адвокатов Навального о вызове в суд свидетелей по административному делу. Кроме того, в перерыве заседания соратники блогера передали сотрудникам конвоя пластиковые крючки для полотенец. "Полотенце некуда вешать в камере", - пояснил Навальный конвойным.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
2
Вертолет ВКС РФ совершил в Хаме вынужденную посадку из-за неисправности
3
Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
4
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
5
Режим ЧС введен в Туймазинском районе Башкирии из-за ящура
6
"Непопулярные меры" губернатора Городецкого
7
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуированы четыре торговых центра и МАИ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама