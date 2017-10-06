Мосгорсуд оставил Навального в спецприемнике до 21 октября

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в пятницу признал законным решение Симоновского суда Москвы об административном аресте блогера Алексея Навального на 20 суток за призывы к участию в несанкционированных митингах. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты блогера, передает корреспондент ТАСС.

"Решение Симоновского суда оставить без изменений, жалобу защиты - без удовлетворения", - говорится в определении апелляционной инстанции Мосгорсуда.

2 октября Симоновский суд признал Навального виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначил ему 20 суток административного ареста. Районный суд также учел время нахождения Навального в ОМВД "Даниловский" (11 часов) в день его задержания.

Навальный был задержан 29 сентября возле своего дома в Москве. Сотрудники полиции на основании поста блогера в Facebook с призывом выйти на несогласованный митинг в Нижнем Новгороде составили в отношении него протокол об административном правонарушении.

Травма глаза и крючки для полотенец

В ходе заседания защита Навального просила отменить решение суда первой инстанции в отношении блогера и прекратить дело "за отсутствием события и состава административного правонарушения". "Симоновский суд отказал нам в вызове в качестве свидетелей сотрудников полиции, задержавших нашего подзащитного и составивших на него соответствующий административный рапорт", - отметила адвокат Ольга Михайлова, добавив, что акция Навального была согласована с администрацией Нижнего Новгорода в законном порядке. "В связи с травмой глаза у Навального он не может быть подвергнут административному аресту", - говорится в апелляционной жалобе.

Сам Навальный заявил, что действовал исключительно в рамках закона. "Меня задержали на основании поста в соцсетях другого человека", - сказал он.

В итоге Мосгорсуд отклонил просьбу адвокатов Навального о вызове в суд свидетелей по административному делу. Кроме того, в перерыве заседания соратники блогера передали сотрудникам конвоя пластиковые крючки для полотенец. "Полотенце некуда вешать в камере", - пояснил Навальный конвойным.