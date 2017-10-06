Источник: в Москве эвакуированы Курский, Киевский и Рижский вокзалы

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Полиция проверяет сообщения об угрозах взрыва на Курском, Киевском и Рижском вокзалах в Москве.
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Кинологи проверяют три сообщения об угрозах взрыва на Курском, Киевском и Рижском вокзалах в Москве. На всех трех объектах проведена эвакуация", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о 10 "заминированных" торговых центрах. Также эвакуация прошла в двух вузах, колледже и двух общежитиях. С утра пятницы были "заминированы" 20 школ, детские сады и районные управы. Часть из "заминированных" объектов уже проверена, угроза взрыва не подтвердилась.