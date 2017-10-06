СМИ: во Флориде, Алабаме и Луизиане введен режим ЧП в связи с приближением шторма "Нэйт"

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НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Губернаторы Флориды, Алабамы и Луизианы ввели режим ЧП на территории штатов в связи с приближением тропического шторма "Нэйт". Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC.
Эпицентр шторма, сформировавшегося ранее у берегов Никарагуа, сейчас находится в 185 км к востоку от побережья Гондураса и может достичь территории США к утру воскресенья. По прогнозам метеорологов из Национального центра по наблюдению за ураганами, к этому времени он может усилиться до урагана первой категории и обрушить на прибрежные районы от 50 до 150 мм осадков.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Природное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 метра в секунду. При скорости ветра 33 метра в секунду и более шторм становится ураганом.
В этом году в Атлантике сформировались, в частности, ураганы "Харви", "Ирма" и "Мария". Они нанесли серьезный ущерб в США и других странах.