Полиция возбудила дело по факту ДТП с автобусом в Подмосковье

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом в подмосковной Коломне. По уточненным данным, пять человек погибли, 25 госпитализированы, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"По факту ДТП, произошедшего в Коломенском районе, в результате которого погибли и получили ранения различной степени тяжести пассажиры автобуса, следственным управлением УМВД России по Коломенскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - сообщила она.
По словам Петровой, по уточненной информации, в результате аварии пять человек погибли, 25 пассажиров, среди которых 4-летний ребенок, госпитализированы с травмами различными степенями тяжести.