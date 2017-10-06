В курортном штате Мексики повышен уровень угрозы в связи с приближением шторма "Нэйт"

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МЕХИКО, 6 октября. /ТАСС/. Уровень угрозы в штате Кинтана-Роо на карибском побережье Мексики был поднят до желтого (среднего) в связи с приближением тропического шторма "Нэйт". Об этом сообщило в пятницу управление гражданской обороны региона.
По данным национальной метеорологической службы Мексики, "Нэйт" находится в 280 км к юго-востоку от острова Косумель. Скорость ветра в его пределах достигает 23 м/с с порывами до 27 м/с. Ожидается, что шторм принесет в штаты Юкатан и Кинтана-Роо сильные грозы, при этом высота волн на побережье достигнет 2-4 м.
В странах Центральной Америки - Коста-Рике и Никарагуа - "Нэйт" унес жизни более 20 человек. В Коста-Рике в пятницу был объявлен трехдневный траур по погибшим.