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В курортном штате Мексики повышен уровень угрозы в связи с приближением шторма "Нэйт"

Происшествия
6 октября, 20:07 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 6, октября. /ТАСС

В Коста-Рике и Никарагуа жертвами шторма уже стали более 20 человек

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МЕХИКО, 6 октября. /ТАСС/. Уровень угрозы в штате Кинтана-Роо на карибском побережье Мексики был поднят до желтого (среднего) в связи с приближением тропического шторма "Нэйт". Об этом сообщило в пятницу управление гражданской обороны региона.

По данным национальной метеорологической службы Мексики, "Нэйт" находится в 280 км к юго-востоку от острова Косумель. Скорость ветра в его пределах достигает 23 м/с с порывами до 27 м/с. Ожидается, что шторм принесет в штаты Юкатан и Кинтана-Роо сильные грозы, при этом высота волн на побережье достигнет 2-4 м.

В странах Центральной Америки - Коста-Рике и Никарагуа - "Нэйт" унес жизни более 20 человек. В Коста-Рике в пятницу был объявлен трехдневный траур по погибшим.

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