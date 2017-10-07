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Три истребителя ВВС США совершили экстренную посадку в Японии

Происшествия
7 октября, 15:33 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 7, октября. /ТАСС

Истребители F-16 приписаны к военно-воздушной базе Мисава

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ТОКИО, 7 октября. /ТАСС/. Три истребителя F-16 ВВС США совершили экстренную посадку в японском аэропорту Комацу. Об этом в субботу сообщило общественное телевидение NHK.

Отмечается, что самолеты приписаны к военно-воздушной базе Мисава. По данным телеканала, вынужденная посадка могла быть вызвана неисправностью двигателя одного из истребителей. В результате инцидента никто не пострадал, в настоящее время на месте работают американские специалисты, которые выясняют обстоятельства случившегося.

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