Три истребителя ВВС США совершили экстренную посадку в Японии

ТОКИО, 7 октября. /ТАСС/. Три истребителя F-16 ВВС США совершили экстренную посадку в японском аэропорту Комацу. Об этом в субботу сообщило общественное телевидение NHK.

Отмечается, что самолеты приписаны к военно-воздушной базе Мисава. По данным телеканала, вынужденная посадка могла быть вызвана неисправностью двигателя одного из истребителей. В результате инцидента никто не пострадал, в настоящее время на месте работают американские специалисты, которые выясняют обстоятельства случившегося.