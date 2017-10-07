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В центре Москвы завершилась несанкционированная акция

Происшествия
7 октября, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

По данным полиции, в акции участвовали около 700 человек

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Участники несанкционированной акции в центре Москвы разошлись, разделившись на мелкие группы. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, сейчас на Тверской улице в Москве остаются всего несколько участников акции.

На Пушкинской площади, где изначально собирались участники несанкционированного мероприятия, стало заметно меньше людей, но сотрудники полиции пока остаются охранять общественный порядок.

Выход на Манежную площадь по-прежнему закрыт. Движение автотранспорта не нарушено.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ранее сообщили, что в акции участвовали около 700 человек. Охрану общественного порядка обеспечивали полиция и Росгвардия.

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