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МЧС: в Нижнем Новгороде эвакуируют торговый центр "Седьмое небо"

Происшествия
7 октября, 21:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

ТЦ является частью одноименного жилого комплекса

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Экстренные службы эвакуируют посетителей и продавцов торгового центра "Седьмое небо" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

"Да, в торговом центре действительно проводится эвакуация", - сказала собеседница агентства, уточнив, что других подробностей нет.

"Седьмое небо" - крупнейший торгово-развлекательный центр в заречной части Нижнего Новгорода. Является частью жилого комплекса "Седьмое небо".

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