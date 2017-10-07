МЧС: в Нижнем Новгороде эвакуируют торговый центр "Седьмое небо"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Экстренные службы эвакуируют посетителей и продавцов торгового центра "Седьмое небо" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

"Да, в торговом центре действительно проводится эвакуация", - сказала собеседница агентства, уточнив, что других подробностей нет.

"Седьмое небо" - крупнейший торгово-развлекательный центр в заречной части Нижнего Новгорода. Является частью жилого комплекса "Седьмое небо".