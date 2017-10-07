Более 500 человек эвакуированы из ночного клуба Москвы из-за угрозы взрыва

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ночной клуб "16 тонн" эвакуирован из-за угрозы взрыва. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, из-за звонка неизвестного прерван концерт группы "Калинов мост".
"В клуб "16 тонн" поступил звонок неизвестного, который сообщил об угрозе взрыва, из-за чего пришлось остановить концерт группы "Калинов мост". В настоящее время эвакуированы более 500 человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что территория здания обследуется полицейскими и кинологами.
В субботу вечером стало известно об угрозе взрыва в трех торговых центрах Москвы - "Галерея Аэропорт", "Аркадия" и ТЦ "ВДНХ". Всего эвакуированы более 2,5 тыс. человек.
6 октября была совершена самая массовая телефонная атака. Были "заминированы" более 150 объектов и свыше 120 тыс. человек эвакуированы. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.