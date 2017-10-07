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Торговый центр в Красногвардейском районе Петербурга эвакуируют из-за анонимного звонка

Происшествия
7 октября, 21:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, октября. /ТАСС

В экстренных службах сообщают об эвакуации пяти торговых центров города

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Торговый центр "Охта Молл" в Красногвардейском районе Петербурга эвакуируют из-за анонимного звонка. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе администрации района.

"Эвакуация проходит. Был анонимный звонок о заминировании. Сейчас все службы работают там", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, на данный момент в городе проходит эвакуация пяти торговых центров. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, также проходит эвакуация торгового центра "Галерея" в центре города. Людей не пускают в здание, многие посетители ушли из центра, не успев забрать свои вещи.

ТАСС на момент публикации не обладает комментарием ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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