Торговый центр в Красногвардейском районе Петербурга эвакуируют из-за анонимного звонка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Торговый центр "Охта Молл" в Красногвардейском районе Петербурга эвакуируют из-за анонимного звонка. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе администрации района.

"Эвакуация проходит. Был анонимный звонок о заминировании. Сейчас все службы работают там", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, на данный момент в городе проходит эвакуация пяти торговых центров. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, также проходит эвакуация торгового центра "Галерея" в центре города. Людей не пускают в здание, многие посетители ушли из центра, не успев забрать свои вещи.

ТАСС на момент публикации не обладает комментарием ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.