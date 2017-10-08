В Приморье за сутки локализованы 23 лесных пожара

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ТАСС, 8 октября. Более 60 пожаров действуют в 11 муниципалитетах Приморского края на утро воскресенья, 23 пожара в семи районах удалось локализовать. Об этом сообщил в воскресенье департамент гражданской защиты администрации региона.
"За минувшие сутки удалось прекратить распространение огня на 23 участках лесного фонда в шести районах и одном городском округе на площади почти 500 га. Сейчас в Приморье действует 61 лесной пожар на площади более 1,6 тыс. га в 11 муниципалитетах", - говорится в сообщении.
В тушении принимают участие почти 400 человек, задействованы более 70 единиц техники, в том числе две группы краевых спасателей и добровольцы. Два самолета МЧС Бе-200 из Хабаровска и Красноярска за субботу сбросили более 130 т воды на горящие леса в Кавалеровском и Тернейском районах.
Особый противопожарный режим введен в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Яковлевском, а также в Артемовскм и Владивостокском городских округах. Режим ЧС муниципального уровня объявлен в Кавалеровском районе.
По данным МЧС, основная причина возникновения природных пожаров - нарушения правил пожарной безопасности сборщиками дикоросов. Сухая и теплая погода, выше 20 градусов, способствует распространению огня на большие площади.