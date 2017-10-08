Пьяный мужчина на машине врезался в стену дома в Москве

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Пять человек госпитализированы в результате ДТП с пьяным водителем в центре Москвы, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Утром в минувшую субботу 20-летний водитель автомобиля Kia Rio при повороте не справился с управлением и врезался в стену дома 25 по ул. Средняя Переяславская", - сказал сотрудник пресс-службы.
Установлено, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. "В результате ДТП водитель и четверо его пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - сообщили в главке.
В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния".