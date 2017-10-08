МВД: все задержанные на несанкционированных акциях в регионах РФ отпущены из полиции

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Все задержанные на прошедших в субботу в регионах России несанкционированных акциях отпущены из отделений полиции. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-центре МВД России.
"Всего в отделы полиции было доставлено 136 человек. Всех их отпустили", - сказали в МВД.
Во время проведения мероприятий в отделы внутренних дел доставлялись граждане, допускающие грубые нарушения общественного порядка, призывая собравшихся к активным действиям при проведении несогласованного мероприятия, явно провоцирующие сотрудников полиции оскорблениями и угрозами, создающие помехи дорожному движению.
В среднем срок пребывания в ОВД доставленных граждан составлял от одного до двух часов. В обеспечении правопорядка были задействованы свыше 5,2 тыс. сотрудников органов внутренних дел.
Всего в минувшую субботу в 30 субъектах России прошло 35 согласованных с властями публичных мероприятий, в которых приняли участие 1880 человек. Кроме того, в 25 субъектах РФ прошло 26 несогласованных мероприятий с участием 3970 человек. "В ходе проведения мероприятий по наиболее серьезным нарушениям общественного порядка составлен 71 протокол об административных нарушениях. Из 136 задержанных 60 человек обязаны явкой в суд после воскресенья", - сказал представитель МВД РФ.
Он также сообщил, что в отношении активных организаторов протестных акций до начала мероприятий было составлено 14 административных протоколов, 11 обязаны повесткой в суд.