Совершивший наезд на пешеходов в Лондоне освобожден из-под стражи

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Полиция Лондона освободила из-под стражи 47-летнего водителя, совершившего в субботу наезд на пешеходов возле здания Музея естествознания в районе Южный Кенсингтон. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

"Он был отпущен из-под стражи, в то время как расследование продолжается", - отметили в полиции, подчеркнув, что следователи продолжают сбор информации о произошедшем ДТП.

"Одиннадцать человек получили различные травмы на месте происшествия, девять из них были госпитализированы, включая самого водителя. Большая часть пострадавших на данный момент выписана, ни у кого из них нет серьезных травм", - указано в сообщении.

В субботу днем автомобиль наехал на пешеходов рядом со зданием лондонского Музея естествознания. Власти исключили версию теракта.