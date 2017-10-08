Совершивший наезд на пешеходов в Лондоне освобожден из-под стражи

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ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Полиция Лондона освободила из-под стражи 47-летнего водителя, совершившего в субботу наезд на пешеходов возле здания Музея естествознания в районе Южный Кенсингтон. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.
"Он был отпущен из-под стражи, в то время как расследование продолжается", - отметили в полиции, подчеркнув, что следователи продолжают сбор информации о произошедшем ДТП.
"Одиннадцать человек получили различные травмы на месте происшествия, девять из них были госпитализированы, включая самого водителя. Большая часть пострадавших на данный момент выписана, ни у кого из них нет серьезных травм", - указано в сообщении.
В субботу днем автомобиль наехал на пешеходов рядом со зданием лондонского Музея естествознания. Власти исключили версию теракта.