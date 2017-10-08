Работа канатной дороги в Адыгее приостановлена из-за пожара в лесополосе

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МАЙКОП, 8 октября. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Работа канатной дороги, ведущей на хребет Уна-Коз возле станицы Даховская в Майкопском районе Адыгеи временно приостановлена из-за возгорания лесополосы у подножия хребта, туристам ничего не угрожает. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь ГУ МЧС по Адыгее Сергей Сергеев.
"В район возгорания лесополосы выехал пожарный расчет, однако из-за сложного рельефа местности техника подобраться к огню не может. Пожар, причиной которого стал брошенный возле площадки подъемника окурок сигареты, тушится силами сотрудников предприятия сферы туризма. Целостности опор и механизмов канатки ничего не угрожает, подъемник остановлен для безопасности отдыхающих", - сказал он.
Сразу после тушения пожара работа канатной дороги будет возобновлена. На высоте порядка 1 тыс. метров в конечной точке канатной дороги находятся порядка 100 отдыхающих.
В республике из-за сухой погоды сохраняется наивысший пятый класс пожарной опасности, соответствующий критерию опасного явления, что требует повышенного внимания к соблюдению мер пожарной безопасности, добавил собеседник агентства.