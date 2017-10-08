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Посетитель сгоревшего ТЦ "Синдика" лишился машины, которую в этот день купил на 18-летие

Происшествия
8 октября, 21:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

По словам молодого человека, он заехал в торговый центр, чтобы купить коврик для автомобиля

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Один из очевидцев пожара в ТЦ "Синдика" лишился автомобиля, который в этот же день купил себе на день рождения. Об этом он рассказал корреспонденту ТАСС на месте событий.

"Я только сегодня купил автомобиль, это моя первая машина. Решил сделать себе подарок на 18-летие. Заехал в ТЦ, чтобы купить коврик для машины. Вдруг объявили эвакуацию, мне пришлось выйти из здания, и забрать машину с парковки мне не позволили", - сообщил очевидец, пожелавший не называть своего имени.

По его словам, документы на автомобиль остались в сгоревшей в ТЦ машине. Очевидец отметил, что страховка на автомобиль не покрывает подобные случаи.

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