Суд огласит приговор бывшему замминистра культуры Пирумову

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы в понедельник огласит приговор в отношении бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, обвиняемого в хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, и других фигурантов этого уголовного дела. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Евгения Горохова, оглашение приговора назначено на 14:00 мск.
Дело рассматривалось судом в особом порядке, то есть без допроса свидетелей и изучения доказательств по делу. Все фигуранты свою вину признали. В ходе предварительных слушаний Минкультуры, признанное потерпевшей стороной, отозвало гражданский иск на 160 млн рублей, так как все обвиняемые в ходе предварительного следствия возместили причиненный ущерб.
В ходе прений сторон гособвинение попросило для Пирумова пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей. Прокурор также просила лишить экс-чиновника госнаград. Остальным фигурантам дела прокурор Людмила Баландина просила назначить от двух лет до 4,5 года условно, а также штрафы от 200 тыс. рублей до 900 тыс. рублей в доход государства.
Потерпевшая сторона в лице Минкультуры попросила назначить всем подсудимым условные сроки от одного года до 4,5 лет (Пирумову), засчитав фигурантам дела при вынесении приговора их нахождение под стражей во время следствия и суда и раскаяние.
Подсудимые просили суд признать их виновными, но не назначать наказание в виде реального срока, снизив также суммы штрафов.