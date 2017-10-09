Лесные пожары в Приморье помогают тушить более 100 единиц техники

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Более 100 единиц техники, в том числе четыре самолета и вертолета, работают на ликвидации лесных пожаров в Приморье, в крае зафиксировано 66 возгораний в 14 муниципалитетах на площади более 2 тыс. га, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Приморья.

"Половина пожаров уже локализована на площади почти 1 тыс. га в Кавалеровском, Лазовском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском районах и Дальнегорском городском округе. В ликвидации возгораний принимают участие почти 450 человек, задействовано более 100 единиц техники, в том числе почти 20 бульдозеров, два самолета Бе-200 МЧС России и два вертолета авиалесоохраны", - говорится в сообщении.

За несколько дней авиация сбросила более 170 т воды на горящие участки леса, совершив около 20 вылетов. Угрозы для населенных пунктов нет, вблизи них усилены пожарные подразделения, в том числе и несколько групп Приморской поисково-спасательной службы, сосредоточена тяжелая техника, люди оперативно информируются о складывающейся обстановке.

"Именно для защиты деревень и поселков от перехода огня в нескольких районах работают группы приморских спасателей. В крае создан оперативный штаб для координации всех ведомств, муниципалитетов, по тушению природных пожаров и недопущению распространения огня на жилые и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

Во всех подразделениях МЧС России в Приморье введен режим повышенной готовности. В Кавалеровском районе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. В восьми муниципальных образованиях - Кавалеровском, Красноармейском, Ольгинском, Тернейском, Чугуевском, Яковлевском муниципальных районах, а также Артемовском и Владивостоком городских округах - введен особый противопожарный режим.