На территории крупнейшего рынка Ростова из-за пожара введен режим ЧС

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Режим ЧС введен на территории крупнейшего в Ростове-на-Дону оптового вещевого рынка "Восточный", сообщили в понедельник в пресс-службе администрации города.
"На месте пожара введен режим ЧС, граница зоны - территория рынка", - говорится в сообщении.
По информации администрации Ростова-на-Дону, в связи с пожаром в районе рынка перекрыто движение транспорта, схема маршрутов пассажирских автобусов изменена. "По предварительным данным, пострадавших нет. Угроза для ростовчан отсутствует", - отметили в пресс-службе.
Пожар на крупнейшем в Ростове-на-Дону вещевом оптовом рынке в двухэтажном торговом павильоне с последующим переходом на торговые ряды произошел накануне. В 01:54 мск понедельника пожар был локализован на площади 6 тыс. кв. м. Пожар разбит на четыре участка, ликвидировано открытое горение на двух из них.