Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Верховный суд РФ проверит законность приговора по делу об убийстве Немцова

Происшествия
10 октября, 0:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. 6 марта следственные органы задержали пятерых подозреваемых, которые 13 июля 2017 года были приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Верховный суд России во вторник проверит законность приговора по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе суда.

"Судебная коллегия по делам военнослужащих 10 октября в 09:30 мск рассмотрит апелляционные жалобы осужденных Хамзата Бахаева, Анзора и Шадида Губашевых, Заура Дадаева и Темирлана Эскерханова на приговор Московского окружного военного суда в отношении фигурантов дела об убийстве политика Бориса Немцова", - сказала представитель суда.

Московский окружной военный суд 13 июля на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима со штрафом 100 тыс. рублей каждому. Максимальный срок получил исполнитель преступления - бывший заместитель командира батальона "Север" Дадаев. Эскерханов и братья Анзор и Шадид Губашевы приговорены к 14, 19 и 16 годам колонии, Бахаев - к 11 годам.

Подсудимым грозило максимальное наказание вплоть до пожизненного заключения, которое прокуроры требовали в прениях сторон для исполнителя убийства Заура Дадаева.

Немцов был убит в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. 6 марта следственные органы задержали пятерых подозреваемых, еще один предполагаемый участник убийства Беслан Шаванов при попытке задержания оказал сопротивление и совершил самоподрыв. По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Расследование убийства Бориса Немцова
Персоны
Немцов, Борис Ефимович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренеру сборной Украины Шевченко обидно за итог матча отбора ЧМ-2018 с хорватами
2
Сборная Украины не выступит на ЧМ-2018 в России, исландцы впервые сыграют на турнире
3
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
4
Максакова призвала не искать личных мотивов убийства Вороненкова
5
Сборная Исландии пробилась на ЧМ-2018, украинцы не сыграют на турнире
6
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
7
Минтранс России утвердил бесплатный провоз 5 кг ручной клади для невозвратных билетов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама