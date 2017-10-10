Режим ЧС введен в двух районах Приморья из-за лесных пожаров

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ВЛАДИВОСТОК, 10 октября. /ТАСС/. Режим ЧС муниципального уровня введен в Тернейском и Чугуевском районах Приморья из-за сложной лесопожарной обстановки, сообщает пресс-служба администрации края.
"Из-за сложной лесопожарной обстановки в Тернейском и Чугуевском районах Приморья введен режим ЧС муниципального уровня. Врио губернатора края Андрей Тарасенко поручил главам муниципалитетов сосредоточить силы и средства на тушении пожаров и усилить профилактическую работу с населением", - говорится в сообщении.
По данным на вечер понедельника на территории Тернейского и Чугуевского районов действовало 20 лесных пожаров на площади более 600 гектаров. В ликвидации очагов огня в этих районах принимают участие более 250 человек, задействовано почти 70 единиц техники, в том числе группа спасателей краевой поисково-спасательной службы и самолет МЧС России. Самолеты-амфибии Бе-200 уже несколько дней работают над ликвидацией пожаров в труднодоступных местах Кавалеровского и Тернейского районов, сбросив почти 200 тонн воды.
Ранее особый противопожарный режим был введен в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Яковлевском, а также в Артёмовском и Владивостокском городских округах.
"Несмотря на то, что сейчас нет угрозы для населенных пунктов, главной задачей остается не допустить перехода огня на населенные пункты. Нужно усилить не только пожарную группировку, но и вести активную работу с населением, и в том числе по привлечению к ответственности нарушителей противопожарного режима", - цитируются в сообщении слова Тарасенко.