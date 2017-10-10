Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 10

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Число жертв природных пожаров на севере американского штата Калифорния в понедельник возросло до 10 человек. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на информацию, полученную от властей округов Мендосино, Напа и Сонома. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Первая смерть от последствий стихийного бедствия произошла в местечке Редвуд, информировала телекомпания со ссылкой на представителя шерифа Мендосино Грега Ван Паттена. Служба противопожарной безопасности Калифорнии сообщила о гибели еще двух человек в местечке Атлас округа Напа. И, наконец, управление шерифа округа Сономы известило о смерти семерых человек. Подробности пока не оглашаются.

Как передавала ранее CNN, с воскресенья огонь уничтожил более 1,5 тыс. домов и построек, а также вынудил власти провести эвакуацию 20 тысяч человек. Зона распространения бедствия охватывает площадь 19,06 тыс. га.

В понедельник губернатор штата Джерри Браун ввел режим чрезвычайной ситуации в округах Напа, Сонома и Юба.