Потерпевшие просят Верховный суд РФ оправдать одного из осужденных за убийство Немцова

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Представители семьи Бориса Немцова во вторник попросили Верховный суд России отменить обвинительный приговор в отношении одного из осужденных по делу об убийстве политика Хамзата Бахаева, передает корреспондент ТАСС.
"Мы поддерживаем жалобу защиты касательно приговора Хамзату Бахаеву и считаем, что его причастность к убийству Немцова доказана не была", - сказал адвокат Вадим Прохоров.
В отношении остальных подсудимых потерпевшие считают приговор законным, но само преступление полностью не раскрытым. Адвокат Вадим Прохоров сообщил суду, что во вторник намеревается улететь в Страсбург на слушания в связи с "отказом российского следствия установить заказчиков убийства Немцова".
Московский окружной военный суд 13 июля на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима со штрафом 100 тыс. рублей каждому. Максимальный срок получил исполнитель преступления - бывший заместитель командира батальона "Север" Дадаев. Эскерханов и братья Губашевы приговорены к 14, 19 и 16 годам колонии, Бахаев - к 11 годам.