Суд вынес приговор по делу об убийстве Немцова

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд (МОВС) в четверг признал пять подсудимых виновными в убийстве политика Бориса Немцова и приговорил их к заключению от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Такое решение судья Юрий Житников принял на основании обвинительного вердикта коллегии присяжный заседателей.

"Назначить подсудимым окончательное наказание: Дадаеву - 20 лет заключения со штрафом в размере 100 тыс. рублей, Губашеву Анзору - 19 лет со штрафом в 100 тыс. рублей, Губашеву Шадиду - 16 лет со штрафом в 100 тыс. рублей, Эскерханову Темирлану - 14 лет со штрафом в 100 тыс. рублей, Бахаеву Хамзату - 11 лет колонии со штрафом в 100 тыс. рублей". Лишить Эскерханова специального звания прапорщика, Дадаева - звания лейтенанта и ордена Мужества", - огласил решение судья.

Отбывать наказание все осужденные будут в колонии строгого режима. Также всем, кроме Дадаева, назначено дополнительное наказание в виде двух лет ограничения свободы после отбытия основного срока. Суд засчитал в счет наказания подсудимым время их нахождения под стражей, то есть с марта 2015 года. Вещественные доказательства по делу переданы в СК, где продолжается расследование уголовного дела.

В среду в ходе прения сторон прокуроры потребовали для Дадаева пожизненного заключения, для Анзора Губашева - 23 года колонии, для Шадида Губашева - 21 год, для Эскерханова и Бахаева - 19 и 17 лет соответственно. При этом последним четверым подсудимым прокуроры запросили дополнительное наказание в виде 2 лет ограничения свободы после отбытия основного срока.

В свою очередь адвокаты подсудимых потребовали от судьи роспуска коллеги присяжных заседателей. По их словам, закон предусматривает такое решение в случае, если председательствующий судья сомневается в виновности подсудимых. Подсудимые поддержали позицию своих защитников и вновь заявили в суде о своей невиновности.

Позиции сторон

Адвокаты осужденных обжалуют приговор. "Приговор будет обжалован в ближайшие дни. На новой неделе точно", - сказал один из защитников. В свою очередь адвокаты семьи Немцова считают, что организаторы и заказчики убийства политика должны получить большие сроки наказания.

Сами осужденные заявили, что не понимают, за что их осудили. "Мне непонятно, за что меня осудили", - сказал Шадид Губашев, отвечая на вопрос судьи. "Бог вам судья", - продолжил Эскерханов, также заявляя о непонимании своего наказания.

Убийство Немцова

Немцов был убит в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. 6 марта следственные органы задержали пять подозреваемых, еще один предполагаемый участник убийства Беслан Шаванов при попытке задержания оказал сопротивление и совершил самоподрыв. В ходе предварительного следствия были проведены 35 экспертиз, еще три были назначены судьей по ходатайству гособвинения уже в рамках судебного разбирательства - это различные генетические, баллистические, видеотехнические, медицинские и другие экспертизы.

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.