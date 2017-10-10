СК возбудил дело по факту частичного разрушения жилого дома на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Нарушение строительных норм фирмой-застройщиком могло привести к риску обрушения жилого дома в поселке Анджиевском (Ставропольский край), где ранее был введен режим ЧС из-за частичного разрушения здания. Следователи возбудили уголовное дело по данному факту, сообщила во вторник пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Строительство осуществлялось ООО "Грант-строй 21 век", которое допустило существенные нарушения строительных норм и правил, что привело к вышеуказанным последствиям и создало реальную угрозу жизни и здоровью граждан, проживающих в доме", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Следователи выясняют обстоятельства строительства дома, также будет дана правовая оценка действиям чиновников при вводе здания в эксплуатацию. Как отмечают в следственном управлении, многоквартирный дом построен в 2011 году для переселенцев из ветхого и аварийного жилья.

С 3 на 4 октября в несущих стенах здания появились трещины, была проведена эвакуация жильцов дома. Из Ростова-на-Дону в Анджиевский был направлен диагностический комплекс "Стрела-П" для обследования целостности несущих конструкций здания. По данным МЧС, в доме зарегистрированы 64 жильца, в том числе 14 детей.