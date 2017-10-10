Неизвестные пытались поджечь типографию издательства "Наука" в центре Москвы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Неизвестные бросили бутылку с воспламеняющейся жидкостью в подвал типографии издательства "Наука" в центре Москвы, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах.

"Накануне представитель руководства типографии издательства "Наука" сообщил, что неизвестный пытался поджечь подвал типографии в Шубинском переулке, дом 6", - сказал собеседник агентства.

Прибывшие на место полицейские установили, что в ночь на понедельник неизвестный бросил бутылку с неустановленной жидкостью в окно подвального помещения типографии. "В результате произошло возгорание на площади 2 кв. метра, оно было потушено в течение 10 минут", - отметил собеседник агентства.

Издательство "Наука" было основано в 1923 году, оно специализируется на издании научных книг и журналов.