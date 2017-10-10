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МЧС: в Липецке из-за сообщений о минировании эвакуированы люди с почти 50 объектов города

Происшествия
10 октября, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

По данным министерства, в число эвакуированных объектов города вошли 30 школ, несколько торговых центров и аэропорт

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Число эвакуированных объектов в Липецке достигло 49, спасатели проверяют их из-за телефонных звонков о минировании, информация о наличии взрывчатых веществ не подтверждается. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС.

"В Липецке на данный момент эвакуировано 49 объектов, среди них Липецкий государственный технический университет. Ничего взрывоопасного не найдено", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, по данным МЧС, в городе эвакуированы около 30 школ, несколько торговых центров, аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал, многофункциональный центр и другие учреждения. Число эвакуированных людей в МЧС не уточнили.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в регионах возбуждаются уголовные дела.

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