МЧС: в Липецке из-за сообщений о минировании эвакуированы люди с почти 50 объектов города

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Число эвакуированных объектов в Липецке достигло 49, спасатели проверяют их из-за телефонных звонков о минировании, информация о наличии взрывчатых веществ не подтверждается. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС.
"В Липецке на данный момент эвакуировано 49 объектов, среди них Липецкий государственный технический университет. Ничего взрывоопасного не найдено", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, по данным МЧС, в городе эвакуированы около 30 школ, несколько торговых центров, аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал, многофункциональный центр и другие учреждения. Число эвакуированных людей в МЧС не уточнили.
Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в регионах возбуждаются уголовные дела.