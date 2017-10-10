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Суд в Москве заочно арестовал Вячеслава Мальцева за призывы к экстремизму

Происшествия
10 октября, 15:21 UTC+3

Лидер движения "Артподготовка" может провести в заключении два месяца с момента фактического задержания

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Лидер движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев

Лидер движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности и уехавшего из России лидера движения "Артподготовка" Вячеслава Мальцева. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

"Мещанский суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте в отношении обвиняемого Мальцева на два месяца с момента передачи его правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента фактического задержания на территории РФ", - сказала она

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