Суд в Москве заочно арестовал Вячеслава Мальцева за призывы к экстремизму

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности и уехавшего из России лидера движения "Артподготовка" Вячеслава Мальцева. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

"Мещанский суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте в отношении обвиняемого Мальцева на два месяца с момента передачи его правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента фактического задержания на территории РФ", - сказала она