Шестилетний ребенок погиб под колесами электрички в Подмосковье

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Шестилетний ребенок попал под колеса электрички в районе подмосковной станции Заветы Ильича Ярославского направления железной дороги, когда переходил пути вместе с матерью. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.
"По предварительным данным, сегодня в 14:20 мск ребенок, 2011 года рождения, был смертельно травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва - Сергиев Посад при переходе железнодорожных путей в сопровождении матери", - сказала она.
По данному факту проводится проверка.